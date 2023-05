Anledningen till att jag gick in och engagerade mig i politiken var att jag har bott i Klippans kommun i över 20 år och kände att jag ville göra skillnad för alla. Vissa beslut som har fattats under åren har varit jättebra, som exempelvis när man fick renoveringspengar till badet i Ljungbyhed. Men det föregicks av många som samlade in underskrifter innan det blev så.