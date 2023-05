I Norrbotten sker idag stora satsningar för att kunna producera fossilfritt stål. Via el skall vätgas produceras och genom miljövänlig elproduktion skall stålet bli fossilfritt och kolet som insatsvara försvinna. Många funderingar har emellertid gjorts hur det jättelika behovet av el skall tillgodoses.

Magnus Henrekson och Christian Sandström uttrycker i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 1/2023 tvivel över mljönyttan med de föreslagna projekten och tvivel över om det överhuvudtaget är möjligt att få fram den erforderliga miljövänliga elproduktionen.

Hybrit är ett initiativ från tre statligt kontrollerade bolag – LKAB, SSAB och Vattenfall. Syftet är att göra järnsvamp och stål med hjälp av vätgas. Vid sidan av dessa företag finns även ett stort antal privata investerare. Sverige skall bli världsledande på denna teknik. Projekten räknar med omfattande finansiella stöd från EU och den svenska staten.

Hybritföretagen och H2 Green Steel har för avsikt att förbruka 82 TWh per år, vilket motsvarar hela Finlands elanvändning under ett helt år, eller fem gånger vattenkraftsproduktionen i Norrbotten eller mer än hälften av Sveriges totala elkraftsanvändning under ett år. Hur skall detta gå till och vem ska investera i denna jättelika nya elproduktion som kommer att behövas och hur ska elen produceras?