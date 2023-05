Hon skrev klart vännen Johanna Ekströms bok

På slutet var det Johanna Ekströms närmaste vänner och familj som tog hand om henne.

– När hon fick beskedet att cancern inte gick att behandla var hon förberedd. Hon ringde oss som var nära, hon var helt lugn och nästan tröstande. Hon ville bespara oss på något sätt.

Sigrid Rausing förtydligar att Johanna Ekström trots allt var väldigt tacksam för livet.

– Jag minns när hon och jag besökte en onkolog i London för att få en "second opinion". Läkaren bekräftade att cancern inte gick att behandla och frågade Johanna om hon grubblade över varför just hon drabbades, om hon frågade sig "why me"?