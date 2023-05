Rekordhög medieanvändning under 2022

Under åren med pandemin ägnade människor mer tid framför olika skärmar än någonsin tidigare. Den samlade dagliga användningen ökade från i snitt sex timmar per dag till sju, och så har det fortsatt även under 2022, visar årets Mediebarometer.

En orsak är att nyhetskonsumtionen fortsatt legat på höga nivåer. Under fjolåret stod dagspressen för den största ökningen, vilket förklaras med att allt fler människor numera har tillgång till en digital prenumeration.