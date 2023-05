På förra årets Conservative Political Action Conference (CPAC) i Dallas, Texas, möttes huvudtalaren Viktor Orbán och Yishai Fleischer, talesman för de judiska bosättarna i Hebron. Efter mötet twittrade Fleischer en selfie med Orbán och fick frågor om den ungerske premiärministerns påstådda antisemitism.

Fleischer svarade att han inte bryr sig eftersom han är israel, inte en invandrad jude. Orbán såg han som ”en allierad i kampen mot den globalistiska agenda som vill öppna gränser och utplåna nationella identiteter.”

Bättre kan den växande klyftan mellan Israel och judarna i omvärlden knappast beskrivas.

SKRIBENTEN

Ian Buruma är författare. Hans senaste bok heter The Churchill Complex: The Curse of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit.

