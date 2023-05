För några dagar sedan blev jag uppringd av en nordvästskåning i förskingringen. Hans gamla mor bodde kvar i hans hemkommun och hade i dagarna sökt vård för njurbesvär men fått det dystra beskedet att detta inte kunde ske i närtid på grund av avsaknad av fastanställda läkare på den offentliga vårdcentralen. Mannen tog då kontakt med den privata vårdcentralen Capio där han fick beskedet att där fanns fast anställda läkare att tillgå. Redan då ringde en klocka och en bekräftelse på att ”there is someting rotten in the state of Sweden” för att travestera salig William Shakespeare.

Det var nämligen en händelse som såg ut som en tanke att jag själv konfronterats med problemet för någon månad sedan. Jag sökte läkarkontakt på min offentliga vårdcentral Sjöcrona i Höganäs för remiss till uppföljande hjärtkontroll på kardiologen i Helsingborg. Då Sjöcrona inte har några fast anställda läkare fick jag tid hos hyrläkare efter cirka 14 dagar och sedan remiss till hjärtkliniken i Helsingborg efter ytterligare 14 dagar.