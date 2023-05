Banksyutställning flyttar vidare i Sverige

Under våren har utställningen "The mystery of Banksy – a genius mind", visats i Malmö. Nu flyttar man hyllningsverken i street art-konstnärens anda till Göteborg och Eriksbergshallen under sommaren. Den 27 september tar utställningen plats på Stadsgårdsterminalen i Stockholm.

Utställningen anpassas efter lokalen och innehåller 150 motiv av gatukonstnären genom graffiti, fotografier, skulpturer, videoinstallationer och även tryck på material som tyg, aluminium, och plexiglas.