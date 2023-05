Många kunder vill säkra delar av sina elkostnader på det mest effektiva sätt man kan och där kommer vi in

– Många kunder vill säkra delar av sina elkostnader på det mest effektiva sätt man kan och där kommer vi in. Vi gör alltid en aktiv analys där vi tittar på företagets förutsättningar och hur de förbrukar sin el. När vi samlat in all information gör vi en unik projektering för varje kund, som utgår från verksamheten och fastighetens förutsättningar. Det finns inga färdiga lösningar hos oss, utan varje projektering är unik, säger Ola.