Insikten om att detta är en myt framgår när prisökningar (inflation) och efterföljande ränteökningarna drabbar hushåll med omfattande skuldsättning. Ökade priser och dyr utländsk valuta gör att dessa hushåll får betala dyrt för importvaror och utlandsresor. Då kommer plötsligt ett tidigare åsidosatt ord med i bilden, nämligen solidaritet. Samhället ska visa solidaritet med de drabbade, med andra ord använda skattesystemet för att lösa deras skuldsituation.

Men detta var, eller borde vara, väntat. Hushållen har blivit varnade i tio års tid: ”Förbered er för andra tider.” Men nej, inget har vunnit gehör. Tvärtom, de som inte velat hänga med har utmålats som gammalmodiga, eller i vissa fall, antydande till mindre vetande.

Nu däremot är det närmast ekonomiskt kaos, och allt är andras fel. Deras eget konsumtionsbeteende och livsföring får inte ifrågasättas. Ja, nu är det vad som kan beskrivas ”payback time”.

Vem ska vi ge skulden denna gång? Under 1930-talet var det juden, under 1970-talet var det araben (OPEC), under 1990-talet var det finansvalpen, under krisen 2007 var det bankekonomen. Denna gång ligger bostadsmäklaren illa till, ja kanske det blir bostadsmäklaren.

Ronny Norén

Docent i nationalekonomi, numera emeritus