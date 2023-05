Sångerskan Tina Turner är död

1957 slog hon följe med rockpionjären Ike Turner och hans evigt roterande uppsättning musiker som gick under namnet Kings of Rythm. Några år senare gifte hon sig med Ike och tillsammans – under epitetet Ike & Tina Turner – blev de berömda för sina vilda konserter.

Framgången ledde till att hennes nya skivbolag Capitol gav grönt ljus för ett nytt album – vilket skulle vända vindarna för Turner. 1984 års album "Private dancer", med jättehitten "What's love got to do with it", blev en storsäljare. Den då 44-åriga Tina Turner blev den äldsta kvinnan att toppa Billboardlistan.

Resten av 1980-talet – och största delen av 1990-talet – blev en framgångssaga för Turner, med hitlåtar som "The Best" och bondmotivet "Goldeneye". Vid sidan av musiken medverkade hon även i filmen "Mad Max bortom Thunderdome".

Tina Turners dramatiska liv inspirerade en film ("Tina – What's love got to do with it" med Angela Bassett i huvudrollen), en broadwaymusikal och en dokumentär. Bland hennes beundrare märks alla från Beyoncé till Mick Jagger.

Tina Turner sålde över 150 miljoner album globalt och vann tolv Grammys.