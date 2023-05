Dessa råd är inte något som kommer upp så fort man börjar fråga roboten om självskadebeteende, men det spelar ingen roll hur svårt eller lätt det är att få roboten att ge sådana råd, menar Per Frederiksen, det allvarliga är att den gör det.

– Vi ser här en robot som direkt uppmanar barn att skada sig själva. Det är helt enkelt förfärligt, säger Per Frederiksen, psykolog vid danska Rädda Barnen till Danmarks radio.

Sedan i april finns "My AI" tillgänglig för alla som har Snapchat och den går inte att ta bort, om du har gratisversionen av Snapchat.

"My AI" har också gett goda råd till en fejkad 13-åring, som hade frågor inför sin planerade sexdebut – med en 31-årig man, vilket Fox News rapporterade om i april.

Så här presenterar roboten sig, för de ofta väldigt unga användarna: "Jag heter My AI och är en virtuell vän som bor inne i Snapchat". Det går att chatta med roboten och ställer du frågor tas svaren fram av roboten med hjälp av artificiell intelligens (AI).

– Man har gjort sina försök för att den ska bli rumsren och att den inte ska säga stötande och problematiska saker. Men det här är inte hundraprocentigt. Man har inte kommit hela vägen med det här och det hade varit svårt att göra det.

Att man kan få chattroboten att ge råd om självskadebeteende förvånar honom inte. Trots filter går det alltid att gå runt dem, till exempel genom att ställa frågan som att det handlar om en fiktiv situation.

Frågar man exempelvis om tips om hur man bryter sig in i ett hus, svarar den att det är olagligt och avråder från det. Men om man säger att man är skådespelare som ska spela in en scen om hur man bryter sig in i ett hus kan man få en detaljerad instruktion.