Vid halvårsskiftet 2022 hade det Handelsbanken i sin konjunkturprognos kallar en typfamilj 12 500 kronor kvar per månad efter de nödvändigaste utgifterna. Typfamiljen definieras då som två vuxna som tjänar 37 000 kronor vardera per månad, har två barn – och bolån på strax under 3 miljoner kronor.