2003 spelade Marie Fredriksson in ett antal låtar till sitt soloalbum "The change". En cover på Ike & Tina Turners låt "Crazy 'bout you baby" kom inte med på skivan, utan släpps nu postumt – tre år efter sångerskans bortgång.

Tisdagen den 30 maj skulle Marie Fredriksson ha fyllt 65 år. Samma dag sänder SVT hyllningskonserten till Fredriksson som spelades in på Stora Teatern i Göteborg i januari 2020.

"Crazy 'bout you baby" med Marie Fredriksson finns ute nu på musiksajter och strömningstjänster.