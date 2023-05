Anna Hellsten är kritiker och skribent på kultursidan.

Inför årets Met-gala – Vogues sönderstajlade modetillställning i New York – ryktades det länge att ingen från familjen Kardashian skulle få komma. Ryktet utlöste en våg av popkulturanlayser där kontentan var att den kontursminkade klanen antogs ha passerat kulmen av sin betydelse. Sen blev några bjudna iallafall – Kim såg ut som en lampskärm vilket tydligen är konsekvensen när man inte längre har en make som försöker förvandla en till modeikon – och när deras realityserie nu dragit igång igen är det inget som tyder på att de är på väg bort.

Originalshowen ”Keeping up with the Kardashians” var familjens trampolin ut i kändisskapet, men berömmelsen vilade då på moraliskt skakig grund: familjefadern Robert Kardashian hade hjälpt OJ Simpson att bli friad från mordanklagelser, Kim var synonym med en sexvideo. Ingen direkt varumärkestvätt har skett under de 16 åren sedan dess, snarare en expansion, och den nya serien – nu inne på sin tredje säsong – är trots namn- och plattformsbytet (”The Kardashians” startade på Disney+ 25/5) i allt väsentligt samma sak: en tusenhövdad businessmodell försåtligt klippt som en såpa.