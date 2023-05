Sportchefen: "Största skandalen jag upplevt"

Djurgården vann derbyt med 1–0 men i stället kom efterspelet att handla om de skandalscener som utspelade sig i slutet av matchen.

– Det är den största skandalen som jag har upplevt på plats, säger Bosse Andersson.

När två AIK-spelare fick rött kort strax innan tilläggstiden kastades bengaler in på planen och smällar från bangers ekade på arenan. Matchen avbröts tillfälligt och polis gick in på planen för att hindra de personer som försökte ta sig in på konstgräsmattan.