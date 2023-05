Statistiken som visar HIF:s svåra utmaning

Med sina räddningar mot Örebro spelade HIF:s målvakt Kalle Joelsson en viktig roll för att det skulle bli poäng. I underläge i halvtid ställde tränaren Stuart Baxter en fråga till spelarna ”If not now – when?”. Kalle Joelsson: ”Vi fick in en kvittering och med lite tur kunde vi tagit ledningen också så jag tycker att vi absolut svarade upp på det. Sen finns det alltid saker vi kan göra bättre som vi måste prata om. Till exempel målet vi släpper in.”

Bild: MATHILDA AHLBERG