Mysteriet: Hur kan ”Lovefool” ligga på topp-10-listan för 2022?

På tisdagen offentliggjorde branschorganisationen Stim vilka svenskskrivna låtar som gav mest royaltyintäkter under 2022. Svenska låtskrivarna Max Martins och Oscar Holters världshits med kanadensiska The Weekend hittar man då på 1:a, 2:a och 4:e plats: ”Blinding lights”, ”Save your tears” och ”Take my breath away”.