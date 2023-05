Redaktören på facktidskriften Byggmästaren klev in i debatten och skrev att det moderna samhället saknar det varma hjärtat. Arkitektduon Sven Backström och Leif Reinius ritade sina stjärnhus som ett byggt svar på debatten och skrev att de skulle ha ”en dionysiskt dansande rytm, en glad rörelse, vänlighet”.

Det har blivit dags för 2020-talets arkitekter att se sig själva i spegeln med samma uppriktighet. I den nyutkomna boken ”Architect, Verb: The new language of building” tecknar arkitekten Reinier de Graaf en dyster bild av vad arkitekter blivit i vår samtid:

”En disciplin otillräckligt medveten om sina konsekvenser, och därför en man måste granska och hålla i schack /…/ det finns bara en sak alla helhjärtat håller med om: för mycket står på spel för att överlåta arkitekturen till arkitekterna”.

de Graaf skriver inte om stil och skönhet utan om en samtid med helt avgörande frågor på sitt bord: galopperande ekonomisk ojämlikhet och klimatförändringar till exempel.

Här har arkitekterna inte imponerat, till synes omedvetna om det samhälle de själva varit med att skapa. ”Tåget gick ut i öknen på 1930-talet”, konstaterade arkitekterna Backström och Reinius på 1940-talet. Ställd inför de senaste tjugo årens stora nybyggnationer är det svårt att inte säga detsamma om 2010-talet. En inte sällan lydig arkitektur i den ojämlika och ohållbara staden.

Det är inte romantik som behövs – tvärtom behövs en kall och hård insikt i alltings absoluta allvar.

Längtan efter ”det klassiska” och skönhet sätter ändå fingret på något. I vår tid är vi många som reagerar på bristen på arkitektonisk eftertanke och närvaro i det samtida stadsbyggandet. Men svaret finns inte främst i arkitekturens yttre form, utan i den arkitektur som gör motstånd mot en iskall finanskapitalism, som ser ojämlikheter och skörheten i våra städer och kan ge det en form präglad av ett varmt hjärta, vänlighet och omsorg om framtiden.