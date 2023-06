Svensk skrällseger efter makalös avslutning

Eagle på sista hålet, och upp i ledning i klubbhuset med elva under par. Sedan började väntan för Lisa Pettersson. Det enda kvarvarande hotet, Ana Pelaez Trivino, hade haft grepp om segern under större delen av finaldagen på Allerums golfbana. Men när spanjorskan missade sin putt som hade inneburit särspel stod det klart att det var dags för en tagen Lisa Pettersson att kliva in i vinnarcirkeln. Som bäst har hon varit tvåa vid två tillfällen på Europatouren.