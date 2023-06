Vi påbörjade rundvandringen under den berömda skylten ”Arbeit macht Frei” Under sakkunnig ledning fick vi besöka lägrets olika delar och byggnader och lära oss hur man på bästa och mest effektiva sätt kan iscensätta ett folkmord.

Det var lunchdags när vi lämnade lägret men någon matlust kunde inte infinna sig.

När vi manades att stiga på bussen för färd till Auschwitz 2, Birkenau, som ligger några kilometer bort, dök ett annat minnesfragment upp. För kanske trettio år sedan besökte vi -Jerusalem under en julhelg. Programmet var späckat med besök på flera av de berömda platserna, klagomuren, al-Aqsamoskén, tempelberget och ekumenisk midnattsmässa. Men även där hade smaklösheten satt sina spår. Då vi vandrade uppför via Dolorosa, smärtans väg, stod araber vid sidan av gatan i full ornat och bjöd ut halvmeterhöga Jesusfigurer i plast.

– Mister, you can buy Jesus from me, best price, best price.

Ohämmad kommersialism i alla former är av ondo.

Lars Hansare