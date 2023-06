Help! – 20 steg för bättre mental hälsa i EU

– Vi säger ofta att det är okej att inte må okej. Men jag vill lägga till en rad: berätta om det, för om ni gör det kommer någon att höra er, säger hälsokommissionären Stella Kyriakides på en presskonferens i Bryssel – och pekar på klassiska Beatles-låten Help! som exempel:

– Help me if you can, I'm feeling down. Help me get my feet back on the ground, citerar Kyriakides (På svenska: Hjälp mig om ni kan, för jag är nere. Hjälp mig upp på fötter igen).

De tjugo initiativen i planen ska läggas fram från i år och framåt. Kyriakides kollega Margaritis Schinas ser initiativet som givet kopplat till hans något luddiga formella ansvarsområde, "att stötta den europeiska livsstilen".

– Att skydda de svaga i vårt samhälle är vad som definierar oss som européer. Det är en del av vårt sätt att leva, säger Schinas i Bryssel.