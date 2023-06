Jag slukade Netflixserien ”Barracuda queens” på nationaldagen, i ett enda nafs. Det var som att mula i sig en påse salt- och vinägerchips och skölja ner med något sött och kolsyrat. De unga rika kvinnornas stöldräder och deras narcissistiska föräldrars spring i Djursholmsvillornas dörrar är lättsmält, roligt och det går framför allt undan. Efter drygt sex timmar är allt klart. Thank u, next!

Nu är det ju inte alltid det är på det sättet när man tar till sig olika former av kultur. Tack och lov. Ibland är tid allt. Även om det kan vara extremt enerverande.

Bild: Rory Mulvey /The Forge Entertainment Limited/SVT

Sean Bean och Nicola Walker i BBC-serien ”Gifta”, som just nu finns på SVT Play.

Det är det klassiskt grådaskiga England vi ser här. Lika grådaskigt är Emmas och Ians hem, och kanske även deras äktenskap. Även om det inte är helt dött, så har allt liksom gått i stå. De kommunicerar med hjälp av klichéer, och skratten är inte så mycket uttryck för glädje som ett sätt att skyla över sådant som inte sägs.

Jag blir rent av skräckslagen av att titta på det här, eftersom jag är i ungefär samma ålder och har varit tillsammans med min man i 30 år. Är det såhär andra ser på vårt äktenskap, ser vi ut på det här viset? Jag tror det inte, men hur ska jag kunna vara säker?

Men ok, det är egentligen ett sidospår, för det var själva tempot jag var ute efter.

På ytan i ”Gifta” händer det väldigt lite, under den desto mer. Men skildringen, seriens stil, är frustrerande långsam: ett utdraget tjafs är verkligen ett utdraget tjafs och man kan inte undgå att lägga märke till alla futtiga detaljer, all onödig ynkedom. Ibland ligger kameran still på exempelvis Ian när han står vankelmodig och funderar på om han ska göra det ena eller det andra, vi får se honom på långt håll och det är som scenen aldrig ska ta slut, som om han fastnat i ett limbo.