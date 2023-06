H&M lovar återvinning – dumpar kläder i Afrika

Granskningen visar att kläderna, som var köpta på second hand-butiker i Stockholm och i gott skick, sålts vidare till mellanhänder som sorterar och exporterar second hand-kläder.

Enligt H&M själva ska plaggen i första hand säljas vidare till second hand-butiker, i andra hand återvinnas till nya kläder eller andra produkter.

H&M-kläder exporteras också till Ghana, enligt granskningen. 800 miljoner second hand-plagg importeras dit varje år. Minst två tredjedelar kommer från Europa, enligt siffror från The Or Foundation, en organisation som arbetar mot kläddumpning. Även här vittnar försäljare på lokala marknader om att de tvingas dumpa omkring hälften av plaggen.

De tre återvinningsföretag som H&M sålt vidare kläder till har exporterat drygt 5 711 klädbalar dit i år, vilket motsvarar över en miljon plagg.

De dumpade kläderna blir till berg av sopor på stränder och i sjöar, och orsakar stora problem för djurliv och miljö i området.