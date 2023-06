Hur gör man i andra länder? Jag var nyligen i Japan och där finns det knappt några stölder, inbrott, kvinnomisshandel, bilstölder, you name it. Varför då? Jo, svaret är väldigt enkelt. Man lär sig att lyda som barn, man lär sig vad som är rätt och fel, att det är väldigt tabu att göra något olagligt, och man tappar anseende fullständigt om man ertappas med minsta lilla stöld.

Detta följs strikt i samhället och man kan lämna sin mobil på ett utekafé och gå därifrån i tre timmar utan att den blir stulen. I Sverige hade det tagit 30 sekunder max innan den var borta.

Är det inte så här det borde vara? Gör som i Japan, föräldrarna tar sitt ansvar och lär barnen tidigt vad som är rätt och fel.

I Sverige blundar de flesta föräldrar när någon anklagar deras barn för att ha gjort ett brott eller gjort något dumt. Då blir svaret ”inte mina barn, de är så väluppfostrade”, men egentligen är det de värsta ungarna i stan.

Så ja, det börjar i hemmet, att lära sina barn vad som gäller. Det är klart att om föräldrarna själva är kriminella blir det svårt, men det är en annan sak.

Michael Malmgren