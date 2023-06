Energiskt Metallica redo för Ullevi

Fakta

Bildades 1981 i Los Angeles men flyttade ett par år senare till San Francisco och blev del av den så kallade Bay Area thrash-scenen, med band som Exodus, Possessed och Slayer.

Bandmedlemmar sedan 2003: James Hetfield (sång, gitarr), Kirk Hammett (gitarr), Robert Trujillo (bas), Lars Ulrich (trummor).

Diskografi i urval: "Kill 'em all" (1983), "Ride the lightning" (1984), "Master of puppets" (1986), "… And justice for all" (1988), "Metallica" (1991), "Load" (1996), "Reload" (1997), "St Anger" (2003), "Death magnetic" (2008), "Lulu" (med Lou Reed, 2011), "Hardwired … to self-destruct" (2016), "72 Seasons" (2023).