Artisten Jesse Malin förlamad efter stroke

Det var under en middag på en restaurang i New York den 4 maj som Jesse Malin plötsligt kände av en brännande smärta i ländryggen som sedan spred sig genom kroppen. Plötsligt kollapsade han och föll till golvet, oförmögen att ställa sig upp. Sedan dess har han varit förlamad och inte kunnat gå. Trots flera operationer.

Behandlingen kommer att bli dyr och likt många andra artister och musiker i USA saknar Jesse Malin heltäckande sjukvårdsförsäkring och går miste om intäkter efter att ha fått ställa in sin kommande turné. Därför har hans manager startat en insamling till förmån för artisten. Och nu vill han berätta vad som har drabbat honom.

– Även om jag verkligen tror att det här är något tillfälligt, så kommer jag inte att gå ut härifrån i en läderjacka och med en käpp till en bar. Det kommer att krävas mycket hårt jobb och mycket tid i rullstol, säger han.

56-årige Jesse Malin har kallats för "hardcore-trubadur" och jämförts med artister som Johnny Thunders och Bruce Springsteen. Malin spelade med flera rockband på New York-scenen under 1990-talet innan han debuterade som soloartist med albumet "The fine art of self destruction" 2002, producerat av Ryan Adams.

Det har blivit sammanlagt nio album, det senaste "Sad och beautiful world" kom 2021. Jesse Malin har varit en flitig Sverigebesökare och spelade senast här i mars i år.