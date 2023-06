EU överens om klimatpaket

– Det här är en historisk dag. Det här är den största lagstiftningspakten som antagits i EU, och det är ett jätteklimatpaket som nu gått i mål under det svenska ordförandeskapet, säger Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister.

Under Sveriges ordförandeskap, som pågått sedan årsskiftet, har länderna kommit överens om fem av lagförslagen.

I klimatpaketet finns elva lagförslag som förhandlats under de senaste två åren. Medlemsländerna kom på fredagen överens om det sista av dessa, förnybarhetsdirektivet, som handlar om att öka den förnyelsebara andelen av EU:s energimix.

Innan processen är helt färdig ska även EU-parlamentet rösta om ett antal av förslagen, vilket är planerat till senare i sommar.

Ett tolfte lagförslag, energiskattedirektivet, ingår i klimatpaketet Fit for 55. Direktivet kräver enhällighet och regeringen väljer att inte räkna in det i Fit for 55.

– Man ska vara medveten om att det kräver enhällighet i och med att det rör skatter. Därför har inte förväntan funnits över huvud taget från något EU-medlemsland om att det ska kunna röra sig på det sättet. Så vi har uppnått de väldigt ambitiösa mål vi satte för vårt ordförandeskap, säger Ebba Busch.

Samtidigt pågår förhandlingar om flera andra miljöförslag i EU, som också ingår i unionens strävan till att bli klimatneutral till år 2050. Där finns till exempel naturrestaureringslagen, som just nu behandlas av EU-parlamentet och ministerrådet och där Sverige fått skarp kritik från länder som Tyskland och Frankrike för sitt sätt att hantera frågan.