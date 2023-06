Greta Thunberg deltog i skånsk klimataktion för andra dagen i rad

Den världskända klimataktivisten – som bland annat nominerats till Nobels fredspris fyra gånger, blivit utsedd av tidsskriften Time till ”Person of the year” och som är en förebild för ungdomar över hela jorden – la själv ut en bild till sina knappt femton miljoner följare där hon poserar framför en tankbil i Oljehamnen i Malmö under lördagen.