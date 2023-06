På sin euro-valley girl-engelska berättade hon om sina planer på att starta konststiftelsen ”The Anna Delvey Foundation” och finansiärer inom bankväsendet föll pladask för den välklädda och charmiga Delvey. Genom att fejka dokument och skickligt ta sig in i mode-, finans-, tech- och konstvärlden lurade hon företag, affärsbekanta och nära vänner på drygt en kvarts miljon dollar.

Delvey var namnet hon använde när hon gjorde sig ett namn som it-girl i New York mellan 2013 och 2017. Den chica tyska arvtagerskan, med miljoner euro att disponera – inte den ryskfödda Sorokin, från en vanlig medelklassfamilj i västra Tyskland.

Efter långa porträtt i bland annat Vanity Fair och New York Magazine kom förra året den fiktionaliserade Netflix-serien ”Inventing Anna”. Dessutom finns dokumentärer, poddar och minst en bok.

Anna Sorokin och till höger hennes advokat Todd Spodek i New York State Supreme Court våren 2019.

Vi kan helt enkelt inte få nog av denna 32-åring. Men vad säger då Sorokin själv? I marknadsföringen för podden konstaterar hon att vi nu ska ”get to know the real me”.