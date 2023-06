Kontroversiella konstnärer på påvligt besök

– Den som upprörs av "Piss christ" borde fundera på vad den symboliserar. Den symboliserar ett fruktansvärt, smärtsamt, tragiskt och inhumant sätt för en människa att dö. Och det utsatte de Kristus för, säger Serrano.

Besöket markerade 50-årsdagen av invigningen av Vatikanens galleri för modern konst år 1973. Det är ett i raden av flera försök från Heliga stolen att stärka kyrkans koppling till nutidens konstnärer.

Andra som deltog var regissören Abel Ferrara, känd för kontroversiella filmer som "Den korrumperade polisen" och den nya helgonskildringen "Padre Pio", och Silvio Orlando, som spelat påve i tv-serierna "The young pope" och "The new pope".