Sjojgu visar upp sig efter Wagnerhotet

Under måndagsmorgonen har också de antiterroråtgärder som infördes i den ryska huvudstaden Moskva under helgens hävts. Det meddelar stadens borgmästare Sergej Sobjanin, som samtidigt tackar Moskvaborna för att de, som han beskriver det, agerat "lugnt och förståndigt" under krisen.

Ledaren för Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, höll upp Sjojgu och den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov som måltavlor under helgens militära framryckning genom Ryssland.

Wagner och den reguljära arméledningen har legat i en ordfejd med varandra under krigets gång. När Wagners styrkor har gått i täten i flera strider har Prigozjin fått en alltmer framträdande roll, där han då också har anklagat militärledningen för att vara helt inkompetent och försöka sätta krokben för honom. Konflikten trappades snabbt upp i helgen när Wagner-ledaren anklagade armén för att ha anfallit hans styrkor.

Prigozjin krävde att Sjojgu och Gerasimov skulle ersättas. Sjojgu har dock ingått i president Vladimir Putins innersta krets under lång tid och suttit på sin ministerpost sedan 2012.