Skyttebronset åttonde svenska ES-medaljen

Rickard Levin Andersson får med sig ett brons hem från Europeiska spelen i Polen. Trapskytten vann sin semifinal och låg på silverplats fyra serier in i finalen. Han var nära att få gå en match om guldet, men förlorade en särskjutning mot tjecken Vladimir Stepan efter den femte serien.

Italiens Mauro de Filippis tog sedan guldet.

Levin Andersson – som sedan tidigare ordnat en kvotplats till OS i Paris via silver under EM förra året – ordnade Sveriges åttonde medalj under Europeiska spelen