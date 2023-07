Många tittare blev röda om kinderna, men av fel anledning. Skammen de kände var snarare kopplad till The Weeknds stackars karriär: Överlever han sin medverkan i tv-floppen?

I avsnitt 2 finns nämligen en pinsam scen där nattklubbsägaren Tedros (spelad av artisten The Weeknd) eggar upp musikern Jocelyn (Lily-Rose Depp) med repliker som låter som hämtade ur en porrfilm. Det är det gamla vanliga heterosnacket: Mannen vill informera kvinnan – men kanske främst sig själv? – om att hans kuk är stor, hennes vagina är näpen och att han vill kväva henne med nämnda organ. På detta följer lite vaniljsex, förklätt som farlig bdsm.

Recensenten Lucy Ford satte tonen för kritiken i tidningen GQ. Hon noterade att rollfiguren Tedros har en fullständigt död blick. Hans insats i sexscenen har samma entusiasm som någon som precis fått veta att han ska jobba dubbla skift, skrev hon.

Lucy Ford slog också fast att replikerna i ”The idol” är som fantasierna hos en kåt tonåring som precis lärt sig att man kan bildgoogla ”tuttar”.

Hennes artikel följdes av otaliga kritiker och tittare som alla ville ta avstånd från The Weeknds och Lily-Rose Depps kuttrasju. I Dagens Nyheter hävdade Catia Hultquist att Abel Tesfaye, som artisten The Weeknd heter, ägnar sig åt ”populärkulturella lagbrott” och att hans artistlegitimation borde dras in.