”Mandomsprovet”-producenten är död

– Han gick bort sent i går. Det är sorgligt, men han har levt ett långt och innehållsrikt liv. Det här är slutet på en era, säger hans son John Turman till Deadline.

Lawrence Turman Oscarsnominerades för filmen "Mandomsprovet" från 1968, filmen där Dustin Hoffman fick sitt stora genombrott som skådespelare. Turman producerade även filmerna "The great white hope" och "The thing". Han har även skrivit boken "So you want to be a producer".