Mjölkbondens räddning – export till Kina

Fakta

Varje dag produceras omkring en miljon liter dryckesmjölk i Sverige. Under lov och helger när skolorna är stängda behövs endast 900 000 liter per dag.

Idag finns omkring 3 000 mjölkgårdar och cirka 300 000 mjölkkor.

Medan antalet mjölkgårdar minskar, blir företagen som producerar mjölk färre och antalet mjölkkor per företag ökar. År 2022 var den genomsnittliga besättningen 109 kor per företag, en ökning med fem kor per besättning sedan 2021.

För drygt tio år sedan byggde Arla om sin anläggning i Vimmerby för att kunna öka exporten till exempelvis Oman och Kina, där mjölkpulver från väst ofta blandas i barnmat.

I Oman ompackas pulvret till konsumentprodukter som sedan säljs i Mellanöstern och Afrika.

Källor: Jordbruksverket, LRF och SCB.