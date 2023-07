Protester på DL-galan: ”Ingen arrangörsmiss”

När häcklöparna kom in på upploppet tog sig ett flertal personer in på löparbanorna. Väl där satte sig miljöaktivisterna ner på knä och vecklade ut banderoller. Därefter sprang flera löpare rakt in i de band som demonstranterna höll ihop banderollerna med.

Vilket fick flera av dem att ilskna till efter loppet.

– Det är tillåtet att protestera för vilken sak som helst, det är demokrati och allt det där, men ... så ska man verkligen inte göra, sade världsstjärnan Karsten Warholm till NRK.