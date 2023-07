Den dansk-svenske provokatören Rasmus Paludan har i flera år arbetat för att piska upp den sorts storm vi nu befinner oss i. Vid flera tillfällen har hans antimuslimska manifestationer mötts av motdemonstrationer som urartat till våldsamma upplopp. Händelserna har följts av nationella och internationella medier, av vloggare och bloggare: #islamofobi. #systemkollaps.

Under våren och sommaren har läget skärpts ytterligare. Inte minst på grund av händelser utanför Sveriges gränser. Ryssland anföll Ukraina och Sverige lämnade hastigt in en Nato-ansökan. Recep Tayyip Erdoğan gick till omval och planerade samtidigt för den turkiska republikens 100-årsjubileum. Det var en för vår del högst olycklig cocktail.

Sedan osmanska rikets fall, då den siste sultanen lämnade Istanbul, har olika muslimska ledare konkurrerat om att framstå som beskyddare av världens muslimer. Ofta har anspråken kommit från Iran, Saudiarabien och just Turkiet. Under våren har Erdoğan kunnat ta såväl inrikes- som utrikespolitiska poänger genom att markera mot koranbränningarna i Sverige och framträda just som en ledare som står upp för muslimer runt om i världen. Inget Nato-medlemskap om inte koranbränningarna upphör!

Och som i ett trollslag fann fler aktörer anledningar att bränna koraner eller skymfa den turkiske presidenten – islamkritiker, Nato-motståndare, PKK-anhängare.

Många, kanske även Erdoğan själv, hoppades att frågan skulle lösa sig nu i sommar, då val och 100-årskalas var överståndna. Men när Islamiska konferensorganisationen (IKO), en överstatlig sammanslutning av 57 muslimska länder, i dagarna krävde lagar mot att bränna heliga skrifter är det svårt för Erdoğan att tumma på de krav han tidigare ställt på Sverige. Gör han så skulle han framstå som svag och tappa den position som islams beskyddare han gärna vill göra anspråk på.