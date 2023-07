Idag drar Malmö Pride igång - en kärleksfest för alla. Det finns ett starkt stöd för hbtqi-personers rätt att vara de vi är, men tyvärr är det inget som kan tas för givet.

De senaste årens upptrappning av tonläget har gett hatarna luft under vingarna. Så sent som förra veckan utsattes en man för grov misshandel i Regnbågsparken under Västerås Pride och nätterna efter utsattes festivalen för ännu mer hot och vandalisering.