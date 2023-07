Se när klimataktivister stormar Wimbledon

Två personer tog sig förbi säkerhetskontrollen och in på banan där de kastade konfetti runt om sig.

Klimataktivister från organisationen Just Stop Oil stormade under onsdagen Wimbledon-matchen mellan Bulgariens Grigor Dimitrov och Japanen Sho Shimabukuro.

Protesten kommer en vecka efter att tre personer greps för att ha stormat cricket-tävlingen The Ashes, där två män försökte springa in på planen och stoppades av spelarna.

Klimataktivister från Just Stop Oi stormade även VM i snooker där de kastade ett orangefärgat pulver runt sig.

Linkade protester har även utspelat sig i Sverige, senast under Diamond League-galan på Stockholms stadion i helgen. Ett flertal personer tog sig in på löparbanorna där de satte sig ner på knä och vecklade ut banderoller. Flera löpare rakt in i de band som demonstranterna höll ihop banderollerna med.

Wimbledon har ökat sin säkerhet inför årets turnering som ett resultat av protesterna på andra stora idrottsevenemang i Storbritannien under året.