500 dagar av krig – och 9 000 civila dödsoffer

– I dag passerar vi ännu en grym milstolpe i kriget som fortsätter att ha en fruktansvärd påverkan på Ukrainas civila, säger Noel Calhoun, chef för HRMMU.

Samtidigt rapporteras att Ukraina har gjort ”betydande taktiska framsteg” i Bachmutområdet i Donetskregionen, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) som analyserat geopolitiskt bildmaterial, skriver The Guardian.