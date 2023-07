Chockförlust för MFF mot Mjällby: "Oskicklighet"

MFF inledde den andra halvleken piggt, men kom aldrig till några jätteheta målchanser.

Dagens största jubel kom sedan i den 75:e minuten – för då byttes Pontus Jansson in. Även Otto Rosengren – tidigare i just Mjällby – byttes in.

Men dubbelbytet hjälpte föga – trots en sen hemmareducering signerad Sebastian Nanasi i den 95:e minuten.

Mjällby höll undan och tog tre blytunga poäng efter 2–1.

– I den andra halvleken ser det ut mer som vi vill. Vi skapar en del lägen men det blir för lite konkreta saker. Det är en del oskicklighet, säger Rydström.