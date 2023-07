K-popstjärnorna släpper bok

Världens största k-popband genom tiderna, BTS, har släppt sina memoarer i Sydkorea. Boken, med den engelska titeln "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS", är efterlängtad av fans som på söndagen gav sig ut för att hitta ett exemplar.

– Jag kom hit klockan nio och äntligen fick jag tag på den! säger Aqilah, ett fan från Malaysia, på plats vid en bokhandel i Seoul.