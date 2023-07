Aftonbladet har ett ständigt horn i sidan till den nuvarande regeringen. De har en försåtlig teknik genom att en krönikör i rubriken citerar någon som uttryckt sig konstigt. Häromdagen hade en krönikör i rubriken för sin krönika benämningen ”Nasseregering” som benämning för den nuvarande svenska regeringen. Citattecken omger benämningen och krönikören har hämtat den från något obskyrt citat från en anställd vid en lokal tingsrätt i ett lokalt protestcirkulär beträffande rättssystemets resurstilldelning. Det hindrar inte Aftonbladets krönikör från att på förstasidan citera ”Nasseregering” i fetstil i rubriken till sin krönika. Protesterar någon, säger man bara att man har citerat någon. Det kanske inte just är krönikörens eller Aftonbladets åsikt. Just användningen av krönikörer för att säga det man inte vågar säga på ledarsidan är en försåtlig teknik som just Aftonbladet använder sig mycket av.