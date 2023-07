White dissar Rogan och Wahlberg för Trump-mys

Jack White från ”The White Stripes” uttryckte nyligen sin glödgade ilska mot de kändisar som setts tillsammans med Donald Trump, enligt bland andra Billboard.

White, vars mest kända låt är ”Seven nation army”, gick ut på Instagram under måndagen (10 juli) och fördömde alla som syntes i vänskapliga sammanhang tillsammans med den före detta presidenten under UFC 290 under helgen.