Häcken började med seger i CL-äventyret

Det utmålades som en drömlottning när The New Saints drogs fram som kvalmotståndare i första Champions League-omgången. Det visade sig stämma rätt bra.

The New Saints, redan från början defensivt uppställt, lyckades dock bromsa Häckens framfart rätt bra och när det svenska mästarlaget slarvade högg motståndarnas målkung Declan McManus direkt. Skotten har öst in mål för laget i den walesiska ligan och nickade efter drygt en halvtimme in reduceringen.