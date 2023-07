Delta ser oväntat starkt sug efter flygresor

Delta höjer samtidigt sin prognos för helårsvinsten till 7 dollar per aktie efter att så sent som i slutet av juni ställt in siktet på upp till 6 dollar per aktie.

Snittprognosen inför prognoshöjningen låg på 6:22 dollar per aktie i vinst för 2023, enligt Bloomberg.

Enligt vd Ed Bastian är flygresor allra högsta prioritet för hushållen just nu.

– Det finns betydande tillväxt kvar att hämta framöver, säger han.