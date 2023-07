Guide: Det här får du inte missa i helgen

Ännu en helg kommer Helsingborg att fyllas med festglada ungdomar. Denna gång är de taggade på att se dj-duon The Chainsmokers, Alesso, Veronica Maggio och Benjamin Ingrosso med flera. Det är återigen dags för Bayside att bre ut sig på Olympiaområdet från fredag till lördag. För den som är sugen är det förfest på the Tivoli under torsdagen, och efterfester på Sirocco och Le Cardinal de två festivaldagarna.



