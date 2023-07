Telekomslakt på börsen – Ericsson rasar

Till nedgången bidrar en vinstvarning från den finländska konkurrenten Nokia, som varnar för att inflations- och räntechocken trycker ned både försäljning och marginaler mer än väntat under andra halvåret 2023.

SBB-aktien faller 4,3 procent, medan Castellum backar 3,3 procent och Wallenstam med 2,4 procent.

Nätmäklaren Avanza går mot strömmen efter en delårsrapport med ett oväntat starkt resultat, upp med 0,5 procent.

Den rapporterande hotellkedjan Scandic Hotels rasar dock med 9,2 procent.

Till kvartalsrapporterna från börsbolagen kommer även en färsk inflationssiffran för juni från Statistiska centralbyrån (SCB), som sänker börshumöret. Inflationen var oväntat högt och kan pressa Riksbanken att strama åt med fler räntehöjningar.

Svenska marknadsräntor pressas uppåt, medan kronan – som lyft kraftigt mot dollarn och euron under veckan – kretsar kring 11:50 per euro och 10:25 per dollar efter rapporten.

I eftermiddag drar rapportsäsongen i USA också igång på allvar, med rapporter från storbanker som JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo och Citigroup.