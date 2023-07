I regeringsställning efter valet gör vi det vi har lovat väljarna. Vi stoppar satsningen på höghastighetståg. Det sparar hundratals miljarder kronor på sikt.

Regeringen tar nu ett nödvändigt omtag kring bland annat sträckan Hässleholm-Lund. Det är ett arbete som pågår och vars resultat Dalunde och Olsson föregriper för att föra fram sina åsikter kring hur utvecklingen bör se ut. De båda miljöpartisterna säger sig vilja prioritera stöd för infrastruktur från EU. Det är ett intressant och anmärkningsvärt sent uppvaknande. Miljöpartiet var under sina sju år i regeringsställning uselt på att söka EU-stöd för just infrastrukturprojekt. Under samma sju år fick Danmark per capita fyra gånger så mycket EU-stöd för infrastruktur som Sverige.

Moderaterna gick till val med löftet att stoppa utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg, men att tre sträckor, utpekade i innevarande nationella plan för transportinfrastruktur, långsiktigt behövde stärkas för jobb, gods och pendling.

Vi är nu – tillsammans med de andra regeringspartierna – på väg att uppfylla våra löften till väljarna. Vi lägger steg för steg om infrastrukturpolitiken. De flesta som kör på undermåliga vägar eller fryser vintertid på perronger i väntan på försenade eller inställda pågatåg, kan vittna om att det behövs.