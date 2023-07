Tack för dina synpunkter. Cyklar på tågen är en fråga som framför allt är aktuell under sommaren. För att kunna svara dig skulle jag först vilja förklara Skånetrafikens huvudsak-liga arbete. Vi arbetar på uppdrag av kollektivtrafiknämnden i Skåne och det huvudsakliga uppdraget för oss är att bedriva kollektivtrafik, inte turismresor.

Under sommarmånaderna (juni-augusti) är det störst efterfrågan på att resa med cyklar. Under årets resterande nio månader är det oftast enklare att resa med sin cykel. Att då bygga om tågen för att de ska kunna vara flexibla under tre månader är både väldigt tidskrävande och onödigt dyrt.